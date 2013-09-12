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صور ومشاهدات في كواليس أسبوع الموضة

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صور ومشاهدات في كواليس أسبوع الموضة صور ومشاهدات في كواليس أسبوع الموضة

أسابيع الموضة مثل مسرحيات متتالية، أبطالها مئات من المصمّمين والعارضين والمشرفين على الطلّة النهائيّة ومزيّني الشعر وفنّاني التجميل ومدرّبي اللياقة ومخرجي المسرح وفنيي الإضاءة والموسيقى و..و..كمّ هائل من العاملين المجهولين. لكن المشاهد، في هذه الأسابيع، لا يرى إلا العارضات اللاتي يتهادين على منصّات العرض ويوزّعن الابتسامات... أما خلف الكواليس، فثمّة حكاية أخرى، يمتزج فيها الفرح بالغضب، والهدوء بالعصبيّة، والرضا بالخيبة. أمّا العنوان الرئيسيّ لكلّ هذه الفصول، فهو: السباق مع الدقائق والثواني، وحتى مع أجزائها؛ ولا بأس في وجبة غداء أو عشاء سريعة تتناولها العارضة، أو قضمة بسكويت، أو فنجان قهوة، أو مكالمة مع إنسان عزيز، ولكن... على ألا يسرق ذلك شيئاً من الوقت الثمين. أما عن التوتر والانفعال والخوف من مواجهة الجمهور، فعلى كلّ عارضة أن تتدبّر أمرها، وأن تجد الطريقة التي تخلّصها من رهبة العرض والخوف من السقوط على المنصة، كما حدث لأخريات غيرها... ومن يظنّ أنّ عرض الأزياء هو مهنة هيّنة وسهلة، ولا تحتاج إلى غير القوام الممشوق، فهو واهم... لكن لا حلاوة من غير نار، كما يقولون .

"سيدتي نت" دخل كواليس العروض في أسبوع نيويورك للموضة، ورصد لك حال العارضات وأحوالهنّ، قبل أن يخرجن على الجمهور:

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