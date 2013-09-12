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جهاديون في سيناء يهددون مخرج "جبل الحلال" لوقف عرضه

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جهاديون في سيناء يهددون مخرج "جبل الحلال" لوقف عرضه جهاديون في سيناء يهددون مخرج "جبل الحلال" لوقف عرضه

كتب : انتصار حسني منذ 22 دقيقة

كشف علي العطار، مخرج بقناة النيل للأخبار، وصاحب فيلم (جبل الحلال) الذي عرض قبل ثورة 30 يونيو بأسبوعين، عن الجماعات الجهادية في سيناء، أنه تلقى تهديدات من أحد أفراد الجماعات الجهادية المسلحة في سيناء وأنصار بيت المقدس إذا ما تم إعادة عرض وإذاعة الفيلم مرة أخرى، وخاصة أن الفيلم يعرض لقاءات مع شيوخ السلفية، ومشيرا لعلاقة حماس بمقتل الجنود في سيناء ولقاءات حول الجهاديين في سيناء ومن المسؤول عن تفجير خط الغاز ومن قام بخطف وقتل الجنود والهاربين من أحكام الإعدام في سيناء، كما يضم لقطات حصرية حول ردود المعزول محمد مرسي حول ما يحدث من قتل الجنود في سيناء وتصريحات من القيادي أيمن الظواهري تدعم تفجير خط الغاز.

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