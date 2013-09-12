أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حبس مراسل بوابة الإهرام ببنى سويف 15 يوماً لنشره أخبار كاذبة

  • 31
Google+ Print
حبس مراسل بوابة الإهرام ببنى سويف 15 يوماً لنشره أخبار كاذبة حبس مراسل بوابة الإهرام ببنى سويف 15 يوماً لنشره أخبار كاذبة

ألقت حملة من قوات الشرطة والجيش القبض على عماد أبوزيد مراسل بوابة الأهرام ببنى سويف، وقامت بإلقاء القبض علية فى قريته بمركز ببا، و تم تحرير محضر ضده وتسليمه الى النيابة العامة.
> وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً لإتهامه بالإشتراك والتحريض على حرق مؤسسات الدولة ببنى سويف، ونشره أخبار كاذبة تهدد الأمن العام.
> وتقدمت المباحث الجنائية للنيابة العامة بأدلة صدور حكمين جنائيين ضد مراسل الاهرام بالسجن منذ فترة وهروبه من تنفيذ الأحكام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا