ألقت حملة من قوات الشرطة والجيش القبض على عماد أبوزيد مراسل بوابة الأهرام ببنى سويف، وقامت بإلقاء القبض علية فى قريته بمركز ببا، و تم تحرير محضر ضده وتسليمه الى النيابة العامة.
> وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً لإتهامه بالإشتراك والتحريض على حرق مؤسسات الدولة ببنى سويف، ونشره أخبار كاذبة تهدد الأمن العام.
> وتقدمت المباحث الجنائية للنيابة العامة بأدلة صدور حكمين جنائيين ضد مراسل الاهرام بالسجن منذ فترة وهروبه من تنفيذ الأحكام.
حبس مراسل بوابة الإهرام ببنى سويف 15 يوماً لنشره أخبار كاذبة
ألقت حملة من قوات الشرطة والجيش القبض على عماد أبوزيد مراسل بوابة الأهرام ببنى سويف، وقامت بإلقاء القبض علية فى قريته بمركز ببا، و تم تحرير محضر ضده وتسليمه الى النيابة العامة.