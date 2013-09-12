تموين أسيوط يضبط 568 منتج منتهي الصلاحية بالأسواق

قامت مباحث التموين بأسيوط خلال شهرى يوليو وأغسطس بضبط 633 قضية تموينية منها 294 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و120 قضية خبز ناقص الوزن وتصريف وتجميع حصص تموينية دون وجه حق والتوقف عن العمل بالإضافة لبيع منتجات بأزيد من الاسعار المحددة لها وعرض سلع منتهية الصلاحية والامتناع عن بيع بنزين 80 وبيع سلع مجهولة المصدر.

وقال العقيد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين أن هذه الحملات تأتي فى ضوء توجيهات اللواء ابراهيم حماد بتكثيف الجهود لاحكام الرقابة على الجرائم التموينية وتحقيق الاستقرار ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية قبلهم .

وأضاف أبو شقة أنه تم ضبط 568 منتج منتهى الصلاحية بالاضافة إلى 4 أجهزة محمول مجهولة المصدر و5 طن و300 كيلو دقيق بلدى استخراج 82 % و60 كيلو ردة ناعمة و9 طن و940 كيلو أرز تموينى مدعم و541 لتر زيت تمويني مدعم و358 كيلو سكر مدعم بالإضافة إلى ضبط 28 طن و300 لتر سولار مدعم.