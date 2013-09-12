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أول أكتوبر نظر دعاوى إلغاء عفو “مرسى” عن الإرهابيين

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أول أكتوبر نظر دعاوى إلغاء عفو “مرسى” عن الإرهابيين أول أكتوبر نظر دعاوى إلغاء عفو “مرسى” عن الإرهابيين

حددت محكمة القضاء الإدارى أول أكتوبر المقبل ميعادا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيرى الداخلية والعدل باصدار قراربإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس السابق مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون.وذلك للحفاظ على الامن القومي .

قالت الدعوى أن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبقة أثارت جدلاً واسعًا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012.

وأشارت الدعوى إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغاء قرارات العفو .

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