أبو الغار: الإتفاق على الابقاء على المادة الثانية بالدستور



> قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطي وعضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين ، أن هناك إتجاه عام بين الأعضاء للإبقاء على الماده الثانية بالدستور وعدم وجود تعدد للمصادر التشريعيه الأخرى ، لتكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وقال ابو الغار : “مصر ستظل اسلامية ولم يحدث اى شئ مخالف للشريعة طوال السنوات الماضية ولم يصدر قانون ضد الشريعة” .

وكشف ابو الغار عن أنه لا يوجد أى مبادره من قبل أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التى عليها خلاف مثل المادة الثانية حتى الان .

وأضاف ابو الغار فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ان هناك اتفاق على وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الإزهر وعدم عزله ، بالاضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

> وتابع أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى ، موضحاً أن هذا المجلس ليس له أى دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب في إهدار أموال الدولة .