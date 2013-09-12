مصطفى كامل يبدأ كتابة أوبريت غنائي للشرطة

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 10:24

بدأ مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، كتابة أوبريت جديد للشرطة، من كلماته وألحانه.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن مصطفى كامل بدأ اتصالاته بالنجوم الذين يشاركونه الأوبريت الجديد، مضيفا أن الأوبريت يأتي في إطار دعم أجهزة الدولة في محاربة الإرهاب في كل مكان.

واضاف مرتضى إن الأوبريت سيتضمن مقاطع لجهود الشرطة في محاربة الإرهاب، فضلا عن تضحيات رجال الشرطة منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى اليوم.

كان مصطفى كامل، قدم عقب عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم، عملين فنيين هما "تسلم الأيادي" و"وقت الشدائد"، وحققا نجاحا كبيرا.

من ناحية آخرى، أشار مرتضى إلى أن النقابة تعمل حاليا على بحث آليات تعويض العازفين، الذين تضرروا من حظر التجول الذي فرض على البلاد، منذ ما يقرب من شهر.