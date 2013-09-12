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عرض الفيديو التسويقي لفيلم الأكشن والخيال العلمي "روبوكوب"

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عرض الفيديو التسويقي لفيلم الأكشن والخيال العلمي "روبوكوب" عرض الفيديو التسويقي لفيلم الأكشن والخيال العلمي "روبوكوب"

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 10:40

تم إصدار أول تسويقي، لفيلم الأكشن والخيال العلمي "روبوكوب"، في جزئه الرابع، من إخراج المخرج الكبير جوزيه باديلا، مصحوبا بأول صور للشرطي الآلي "روبوكوب"، ومن المقررعرضه في 12 فبراير 2014.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، مثل"جويل كينامان"، و"جاري أولدمان"، و" صامويل لي جاكسون".

وتم إنتاج الجزء الأول من"روبوكوب"، في 1986، للمخرج "بول فورموهن"، ويحكي قصة شرطي هوجم بشراسة من قبل مجرمين وأوشك على الموت، ثم يعود من جديد بعد عملية جراحية، يتحول بعدها إلى رجل آلي.

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