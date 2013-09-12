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"فيسبوك" يغلق صفحة الممثلة الفرنسية كلارا مورجان بسبب وضعها "صور عارية"

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"فيسبوك" يغلق صفحة الممثلة الفرنسية كلارا مورجان بسبب وضعها "صور عارية" "فيسبوك" يغلق صفحة الممثلة الفرنسية كلارا مورجان بسبب وضعها "صور عارية"

كتب : أ ش أ الخميس 12-09-2013 10:47

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة الممثلة والمطربة وعارضة الأزياء الفرنسية الشابة، كلارا مورجان، بسبب صورتها على غلاف تقويم عام 2014، الذي وضعته على صفحتها، حيث تظهر شبه عارية، بما يخالف أعراف هذا الموقع.

وأعربت مورجان عن استيائها الشديد بسبب غلق حسابها، وأرجعت هذا "إلى النزعة الشريرة والغيرة عند بعض الشخصيات المؤذية".

وقررت كلارا فتح حساب جديد، ودعت معجبيها، الذين يبلغ عددهم 25 ألف شخص، أن يظلوا أصدقاءها على "فيسبوك"، خاصة أنها ترى أن "هناك صورا لآخريات أكثر جرأة من صورها ولم تغلق صفحاتهن".

وتعتبرالشقراء كلارا مورجان، بعد عشر سنوات من ظهورها على الساحة الفنية والتليفزيونية، رمزا للإثارة والأنوثة والجمال الصارخ في فرنسا.

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ON Sport

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