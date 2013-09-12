أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الزراعة: مصر تخسر 2 مليار جنيه سنويًّا بسبب فاقد القمح بسبب سوء التخزين

  • مصر
  • 14
Google+ Print
وزير الزراعة: مصر تخسر 2 مليار جنيه سنويًّا بسبب فاقد القمح بسبب سوء التخزين وزير الزراعة: مصر تخسر 2 مليار جنيه سنويًّا بسبب فاقد القمح بسبب سوء التخزين
قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تخسر سنويًّا ما يقرب من ملياري جنيه بسبب سوء التخزين وتداول القمح خلال مراحل النقل والتخزين والتسويق، مشيرا إلي أن ذلك يضعف من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب. وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن لديها خطة طموحة لحل هذه المشكلة من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والعربي لإقامة صوامع جديدة ترفع السعة التخزينة من القمح إلي 6 ملايين طن بدلاً من 4 ملايين طن حاليًا. وكشف تقرير رسمي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، عن إهدار كميات مذهلة من الغذاء مقدارها 1.3 مليار طن سنويًا، مشيرة إلى أنه تسبب في ضرر جسيم بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها لسدّ احتياجاتها الغذائية. وأشار التقرير الصادر، الأربعاء، إلى أنه علاوة على التأثيرات البيئية للفاقد الغذائي، تفوق النتائج الاقتصادية المباشرة في حالة الأطراف المسؤولة عن خسائر الغذاء (باستثناء الأسماك والأطعمة البحرية) ما يقارب 750 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتقديرات المنظمة. وأوضحت المنظمة أن «54%» من الفاقد الغذائي العالمي تقع «في المنبع» خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والخزن أثناء مرحلة ما بعد الحصاد، بينما يقع «46%» من الخسائر في «اتجاه التيار» خلال مراحل التجهيز والتوزيع والاستهلاك. ومن جانبه، قال جوزيه غرازيانو، المدير العام للمنظمة «لا يمكننا ببساطة السماح لثلث مجموع الغذاء في العالم أن يؤول إلى الهدر بسبب الممارسات غير الملائمة، بينما يبقى هنالك 870 مليون شخص يتضورون جوعًا كل يوم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي