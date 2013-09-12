وزير الزراعة: مصر تخسر 2 مليار جنيه سنويًّا بسبب فاقد القمح بسبب سوء التخزين

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تخسر سنويًّا ما يقرب من ملياري جنيه بسبب سوء التخزين وتداول القمح خلال مراحل النقل والتخزين والتسويق، مشيرا إلي أن ذلك يضعف من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب. وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الحكومة لديها خطة طموحة لحل هذه المشكلة من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والعربي لإقامة صوامع جديدة ترفع السعة التخزينة من القمح إلي 6 ملايين طن بدلاً من 4 ملايين طن حاليًا. وكشف تقرير رسمي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، عن إهدار كميات مذهلة من الغذاء مقدارها 1.3 مليار طن سنويًا، مشيرة إلى أنه تسبب في ضرر جسيم بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها لسدّ احتياجاتها الغذائية. وأشار التقرير الصادر، الأربعاء، إلى أنه علاوة على التأثيرات البيئية للفاقد الغذائي، تفوق النتائج الاقتصادية المباشرة في حالة الأطراف المسؤولة عن خسائر الغذاء (باستثناء الأسماك والأطعمة البحرية) ما يقارب 750 مليار دولار سنوياً، وفقًا لتقديرات المنظمة. وأوضحت المنظمة أن «54%» من الفاقد الغذائي العالمي تقع «في المنبع» خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والخزن أثناء مرحلة ما بعد الحصاد، بينما يقع «46%» من الخسائر في «اتجاه التيار» خلال مراحل التجهيز والتوزيع والاستهلاك. ومن جانبه، قال جوزيه غرازيانو، المدير العام للمنظمة «لا يمكننا ببساطة السماح لثلث مجموع الغذاء في العالم أن يؤول إلى الهدر بسبب الممارسات غير الملائمة، بينما يبقى هنالك 870 مليون شخص يتضورون جوعًا كل يوم».إعلان - Ads إعلان - Ads
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