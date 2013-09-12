«الببلاوي» يدين «تفجيرات رفح»: الحكومة لن تتوانى عن مواجهة العنف والإرهاب

أدان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، حادث تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح، الذي وصفه بـ«الإرهابي الجبان»، وأسفر عن استشهاد 6 جنود وإصابة 17 آخرين من الجنود والمدنيين.

وأضاف «الببلاوي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الحكومة بقواتها المسلحة والشرطة لن تتوانى عن مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب، والتصدي لهم بكل حزم وحسم، مؤكدًا أن الأحداث لن تثني الحكومة عن استكمال المسار الديمقراطي المنشود من أجل تأسيس دولة ديمقراطية يسودها الأمن والسلام والاستقرار.

كانت سيارة مفخخة قد انفجرت، صباح الأربعاء، بجوار السور الخارجي لمكتب المخابرات الحربية بحي الإمام علي في مدينة رفح الحدودية، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وسقوط 6 شهداء، وإصابة 17 شخصا من المدنيين والعسكريين، وفقًا لتصريحات المتحدث العسكري للقوات المسلحة.