إزالة مقهى مُخالف بالدقي.. والمحافظ: بناء عمارات لأهالي «عشش السودان» على أرضه

قامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة بحملة بشارع السودان، نفذت خلالها إزالة أكبر مقهى بشارع السودان بحي الدقي المقام منذ عدة سنوات.

وقال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المقهى مقام على مساحة أرض كبيرة مملوكة للدولة، وليست هناك أي تصاريح لدى ملاكه باستغلال الأرض.

وأضاف المحافظ أن الأرض تم إدراجها ضمن خطط إحلال سكان العشوائيات، مشيرًا إلى أنها تقع بجوار «عشش» السكة الحديد بشارع السودان، ومن المقرر أن يتم استغلال الأرض في بناء عمارات لاستكمال تسكين أكبر عدد من سكانها.

وأوضح اللواء أحمد هاني، السكرتير العام المساعد والمشرف على تطوير العشوائيات، أن مساحة الأرض الواقع عليها المقهى المخالف ستتيح للمحافظة بناء عدد كبير من الوحدات السكنية الأخرى في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من بناء ثلاث عمارات كمرحلة أولى لنقل سكان «عشش السودان» إليها ضمن خطة تطوير العشوائيات، ومن المقرر استكمال هذه الخطة بمرحلتيها الثانية والثالثة خلال الفترة القادمة.