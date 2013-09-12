ضبط نصف طن “بانجو” و5 أفدنة “أفيون” بالعريش

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، وقوات الأمن المركزى، وقوات الأمن، فى ضبط نصف طن من مخدر البانجو، وكمية من أشجار مخدر الأفيون مزروعة على مساحة خمسة أفدنة بالعريش .

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية وقطاع مصلحة الأمن العام أكدتها التحريات السرية، مفادها بوجود مساحة كبيرة مزروعة بنبات البانجو المخدر والأفيون بمنطقة السكاسكة بدائرة قسم شرطة أول العريش .

وأشارت التحريات إلى أن القائمين على تلك الزراعات هم كل من المدعو ناجى أ.ع (45 سنة)، والمدعو سليمان ع.إ (70سنة)، والمدعو طلب م.إ (65سنة)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العريش .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بالمديرية، تم استهداف المنطقة بحملة أمنية أسفرت عن ضبط 500 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر معدة للبيع، وكمية من أشجار مخدر الأفيون المجففة، وموتور مياه لتغذية شبكة الرى الخاصة بالزراعة .

وقد تم إعدام النباتات المخدرة المزروعة داخل أحواض متفرقة تصل مساحتها إلى خمسة أفدنة وتدمير شبكات الرى.