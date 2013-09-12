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طلاب الثانوية العامة بالشرقية يتظاهرون لإلغاء الجيولوجيا من المجموع

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طلاب الثانوية العامة بالشرقية يتظاهرون لإلغاء الجيولوجيا من المجموع طلاب الثانوية العامة بالشرقية يتظاهرون لإلغاء الجيولوجيا من المجموع

جدد طلاب الثانوى بالشرقية تظاهراتهم أمام ديوان مديرية التربية والتعليم بالزقازيق للمرة الثالثة، للمطالبة بإلغاء مادة الجيولوجيا من المجموع الكلى، والتى اعتبروها زيادة عبء على الطلاب من الناحيتين المادية والذهنية إلى جانب المطالبة بعدم التعسف ضد الطلاب ووضع امتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وتطوير وإصلاح منظومة التعليم.

كما شكا الطلاب من تجاهل مسئولى المديرية لتظاهراتهم حيث قاموا بإغلاق الأبواب ومنعهم من مقابلة أى مسئول لرفع شكواهم للوزارة.

وكان العشرات من الطلاب قد تجمعوا أمام أبواب مديرية التعليم حاملين لافتات كبيرة ورددوا الهتافات المطالبة بحقوقهم.

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مصر 365