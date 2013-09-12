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"مصر الخير" تطلق مبادرة "صحة مصرى" لرفع مهرات العاملين بالمستشفيات

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"مصر الخير" تطلق مبادرة "صحة مصرى" لرفع مهرات العاملين بالمستشفيات "مصر الخير" تطلق مبادرة "صحة مصرى" لرفع مهرات العاملين بالمستشفيات

تطلق مؤسسة الخير، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مبادرة "صحة مصرى"، الثلاثاء المقبل، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف تقديم خدمة صحية أفضل لكل مواطن على أرض مصر، من خلال تفعيل عدة مشاريع.

يشهد توقيع البروتوكول الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مفتى الديار المصرية السابق، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة دينا عمر، مدير برنامج المجمعات التقنية والمهنية الطبية، فى تصريحات صحفيه اليوم، إن المؤسسة تقوم بعدة مشروعات من خلال المبادرة، بهدف تنمية ورفع مهارات العاملين فى قطاع الصحة داخل المستشفيات الحكومية، التى تقدم الخدمات الطبية، حيث ستقوم المؤسسة بتخريج أطقم من مساعدى الخدمات الصحية، والقيام ببرامج تدريب للأطباء فى إطار التعليم الطبى المستمر، كما ستوفر المؤسسة أطقم للعمل أمن بالمستشفيات وتأهيلهم علميا ونفسيا؛ للتعامل مع أهل المريض فى حالات الحوادث والاضطرابات والشغب لحماية المستشفيات.

وأضافت "عمر" أن المؤسسة سوف تقوم بعمل لتدريب التمريض، كما ستوفر تدريبا للأطقم الطبية داخل المستوصفات والمراكز الصحية الصغيرة، بالإضافة لإنشاء معهد فنى صحى، لتخريج فنى صحى فى للتخصصات غير الموجودة حاليا، كما ستتيح المؤسسة برامج علمية للتمريض، لاستكمال دراستهم، مع تطوير أنظمة المعلومات الصحية داخل المستشفيات، وتدريب العاملين على الأنظمة الحديثة.

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مصر 365

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