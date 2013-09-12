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حسام عيسى يرأس مؤتمرًا بـ"القاهرة" الثلاثاء لطرح رؤية الطلاب فى الدستور

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حسام عيسى يرأس مؤتمرًا بـ"القاهرة" الثلاثاء لطرح رؤية الطلاب فى الدستور حسام عيسى يرأس مؤتمرًا بـ"القاهرة" الثلاثاء لطرح رؤية الطلاب فى الدستور

يفتتح الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، فعاليات مؤتمر "دستور الثورة- دولة مدنية- سيادة وطنية- عيش حرية عدالة اجتماعية"، والذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك فى تمام التاسعة صباح الثلاثاء المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

يشارك فى المؤتمر، بناء على بيان من وزارة التعليم العالى اليوم الخميس، قرابة 2000 طالب وطالبة وبعض الشباب من القوى الثورية، حيث وزعت مسودة الدستور على جميع المشاركين عن طريق رؤساء الجامعات والجهات المعنية، كما يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين للدستور، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور فتحى فكرى والدكتور على عبد العال من لجنة العشرة لإعداد مسودة الدستور، والدكتور محمد الجوهرى، مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

ووجهت الوزارة الدعوة لمختلف الجامعات وممثلى المعاهد ومجلس الدولة والنيابة الإدارية ونادى القضاة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وعدد من الوزارات، وتستمر جلسات المؤتمر لمدة يومين (17، 18 سبتمبر الجارى)، ويأتى المؤتمر فى إطار حرص وزارة التعليم العالى على الاستفادة من رؤية الطلاب وبعض شباب القوى الثورية فيما يتعلق بمناقشة الأسس العامة لدستور مصر الثورة، وتقديم مقترحاتهم وطموحاتهم فى هذا الدستور، على حد قول الوزارة.

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مصر 365

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