أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكاف يوضح: الزمالك يعاقب في حال حضور جماهيره للقمة

Google+ Print
الكاف يوضح: الزمالك يعاقب في حال حضور جماهيره للقمة الكاف يوضح: الزمالك يعاقب في حال حضور جماهيره للقمة

أوضح مصدر مسؤول في اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الزمالك سيعاقب لو حضرت جماهيره في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الأحد.

الأهلي يستقبل الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات على أرض الجونة.

ويعاقب الأهلي في المباراة بغياب جماهيره عنه بسبب أحداث الشغب التي حدثت في مدرجات الفريق الأحمر خلال اللقاءات السابقة.

وتردد أن جماهير الزمالك تدرس التوجه إلى الجونة لحضور المباراة، كون العقوبات ستوقع على الفريق المضيف وهو الأهلي.

لكن مصدر بالكاف أوضح "هذا ليس صحيحا.. لو حضرت جماهير الزمالك سيعاقب النادي الأبيض".

وتابع "هناك منسق عام للمباراة ومراقب، وكلاهما يعلم أن اللقاء بين فريقين من دولة واحدة، وبالتالي مستعدون لاحتمال حضور أحد من جماهير الأهلي أو الزمالك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع