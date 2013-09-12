الكاف يوضح: الزمالك يعاقب في حال حضور جماهيره للقمة

أوضح مصدر مسؤول في اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن الزمالك سيعاقب لو حضرت جماهيره في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الأحد.

الأهلي يستقبل الزمالك في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات على أرض الجونة.

ويعاقب الأهلي في المباراة بغياب جماهيره عنه بسبب أحداث الشغب التي حدثت في مدرجات الفريق الأحمر خلال اللقاءات السابقة.

وتردد أن جماهير الزمالك تدرس التوجه إلى الجونة لحضور المباراة، كون العقوبات ستوقع على الفريق المضيف وهو الأهلي.

لكن مصدر بالكاف أوضح "هذا ليس صحيحا.. لو حضرت جماهير الزمالك سيعاقب النادي الأبيض".

وتابع "هناك منسق عام للمباراة ومراقب، وكلاهما يعلم أن اللقاء بين فريقين من دولة واحدة، وبالتالي مستعدون لاحتمال حضور أحد من جماهير الأهلي أو الزمالك".