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السيد حمدي: مازلت الخيار الأساسي في هجوم الأهلي

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السيد حمدي: مازلت الخيار الأساسي في هجوم الأهلي السيد حمدي: مازلت الخيار الأساسي في هجوم الأهلي

أكد السيد حمدي مهاجم الأهلي أنه مازال الخيار الأساسي في هجوم الأهلي مع زميله أحمد عبد الظاهر قبل مباراة الزمالك المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا بحسب ما أخبره به محمد يوسف المدير الفني للفريق.

وقال حمدي لـFilGoal.com "اجتمعت مع يوسف وأكد لي إنني الخيار الأساسي في هجوم الأهلي مع عبد الظاهر وأن ثقته في ليس لها حدود، أتمنى التسجيل في شباك الزمالك لأنه لا بديل عن الفوز أمامنا".

ويضمن الفوز للأهلي الصعود رسميا لمباراة قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا دون الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو في الجولة الأخيرة.

وأضاف "بالنسبة لمستواي فمن الطبيعي أن يهبط لإنني أشارك 60 دقيقة كل 15 يوم .. الكرة متوقفة والمشاركات نادرة وحساسية الملعب مفقودة".

وشارك السيد حمدي في مباراتي ليوبار كأساسي وهما المباراتين التي تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز فيهما خلال دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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