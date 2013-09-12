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جعفر: أنا خبير في وائل جمعة

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جعفر: أنا خبير في وائل جمعة جعفر: أنا خبير في وائل جمعة

بات أحمد جعفر رأس الحربة في صفوف الزمالك خبيرا في التعامل مع وائل جمعة قلب دفاع الأهلي، بحسب وجهة نظر المهاجم فارع الطول.

الأهلي يستقبل الزمالك يوم الأحد المقبل على ملعب الجونة في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج جعفر لقيادة الزمالك نحو نتيجة إيجابية ليحافظ على آمال فريقه في الوصول لنصف نهائي البطولة.

فالفريق الأحمر يملك 7 نقاط بالتساوي مع أورلاندو بايرتس، يليهما الزمالك بأربع نقاط متساويا مع ليوبار الكونجولي.

وقال جعفر عن المباراة لـFilGoal.com: "أواجه وائل جمعة منذ سنوات عديدة، أصبحت أحفظه جيدا.. خبير في التعامل معه".

وكان جعفر قد صرح منذ أشهر وقبل لقاء القمة الأول بين الفريقين في الجولة الأولى من البطولة نفسها بأنه يستطيع دوما استغلال تقدم وائل جمعة في السن.

وتعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 في الجولة الأولى من النسخة الإفريقية الجارية، وسجل للفريق الأبيض أحمد جعفر.

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