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«نيسان» تكشف عن «Friend-Me» التجريبية

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«نيسان» تكشف عن «Friend-Me» التجريبية «نيسان» تكشف عن «Friend-Me» التجريبية

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 09:54

تكشف شركة نيسان خلال معرض فرانكفورت الدولى المقام حالياً، ويستمر حتى 22 من الشهر الحالى، عن السيارة التجريبية «Friend-Me» التى تُعد اكتشافاً مذهلاً لشكل سيارة المستقبل، حيث تجمع بين التصميم المدهش، والمقصورة الداخلية الفخمة، والمتقدمة تقنياً. وصُمّمت السيارة باستخدام نفس عملية تطوير مجموعة سيارات الكروس أوفر من نيسان التى غيّرت قواعد اللعبة فى قطاع السيارات، حيث تنطق السيارة التجريبية «Friend-Me» بلغة التصميم للجيل القادم من نيسان وتكتشف إمكانات المقصورة التفاعلية والمجهزة بكامل معدات الاتصال. وصُنعت السيارة لتلبية احتياجات ورغبات الركاب للبقاء على اتصال بشبكة الإنترنت.

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