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«فورد» تستدعى 370 ألف سيارة بسبب عيب فى التوجيه

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«فورد» تستدعى 370 ألف سيارة بسبب عيب فى التوجيه «فورد» تستدعى 370 ألف سيارة بسبب عيب فى التوجيه

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 10:04

أكدت تقارير أمريكية أن شركة فورد قد تضطر إلى استدعاء أكثر من 355 ألف سيارة خلال الشهر القادم بسبب عيب فى التوجيه. وكانت «فورد» استدعت ما لا يقل عن 3500 سيارة بسبب وجود خلل محتمل فيها بسبب التآكل، ونقلت وكالة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم الشركة قوله إن الشركة استدعت تلك السيارات لفحص نظام التوجيه الخاص بها. وقررت الشركة اختبار وفحص معظم السيارات التى صُنعت فى الفترة بين عامى 2005 و2011 خاصة طرازات «كراون فيكتوريا»، و«ميركورى جراند ماركيز»، و«لينكولن تاون»، وأشارت فى بيان إلى أن الأمر يتعلق باحتمالية وجود خلل فى نحو 355 ألف سيارة من داخل الولايات المتحدة، و15 ألفاً أخرى فى كندا وعدد آخر فى باقى العالم.

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