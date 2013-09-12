خطوط إنتاج جديدة لـ«جنرال موتورز مصر» بقيمة 180 مليون جنيه

طارق عطا: خططنا التوسعية مدعومة بثقتنا فى مستقبل الاقتصاد المصرى.. ونسبة التصنيع المحلى فى «الدبابة» تجاوزت 60%

كتب : ياسر شعبان الخميس 12-09-2013 10:09

أكد المهندس طارق عطا، العضو المنتدب لـ«جنرال موتورز» مصر وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحفى عقده بمناسبة افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة شيفروليه الدبابة، أن «جنرال موتورز» لديها ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وأن الشركة لديها خطط توسعية مستمرة فى تنفيذها بالرغم من الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد.

وأوضح «عطا» أن «جنرال موتورز» تكشف عن خطوة بنّاءة للمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج والتأكيد على مضىّ الشركة قدُماً فى استراتيجيتها التوسعية بالرغم من الأحداث العديدة التى تمر بها البلاد، وأن طرح السيارة «شيفروليه الدبابة الجديدة كلياً» لتأكيد قدرة العمالة المصرية على تحقيق المقاييس العالمية وتقديم منتج قادر على تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية على حد سواء.

طرح الجيل السادس من شيفروليه «البيك أب» بمشاركة 40 مورداً مصرياً.. وتم اختبار السيارة لمسافة 4 ملايين كيلو متر

وبلغت استثمارات تصنيع السيارة شيفروليه الدبابة الجديدة حوالى 180 مليون جنيه، ونسبة التصنيع المحلى فى السيارة وصلت إلى 60% لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء من عشاق العلامة الذهبية ممن يولونها ثقتهم للحصول على سيارة متوافرة فى كافة منافذ البيع وقطع غيار أصلية بأسعار مناسبة وخدمات مميزة لما بعد البيع وشبكة ممتدة من مراكز الخدمة فى جميع أنحاء الجمهورية وهى تلك المتطلبات التى جاءت إنتاجاً طبيعياً لجبهة التحالف بين اسمين عريقين مثل «جنرال موتورز مصر» و«المنصور للسيارات».

وتعرفنا خلال جولتنا داخل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر على خطوط الإنتاج والتكنولوجيات التى تم تدعيم خطوط الإنتاج بها والتى أنتجت تلك السيارة التى قدمت للسوق المصرية مفهوماً جديداً للتصميم، إضافة إلى أداء متميز وقدرة على تحمل المهام الشاقة. وقال المهندس وائل عمار، مدير إدارة المشتريات والتوريدات العالمية: «إن السيارة شيفروليه الدبابة الجديدة تُعد علامة فارقة فى تاريخ شركة جنرال موتورز مصر لما تضمنته عملية التصنيع والتجميع من تكنولوجيات متقدمة روعى فيها أن تلبى كافة الاحتياجات المحلية وهى تلك المعادلة الصعبة التى نجحت جنرال موتورز مصر فى تحقيقها، كما شارك فى تصنيع الدبابة الجديدة 40 مورداً محلياً بنسبة تصنيع محلى تجاوزت 60%».

وقال المهندس أيمن بدر، مدير عام الإدارة الهندسية والتصنيع والجودة، إن خط إنتاج السيارة الدبابة الجديدة هو نقطة فاصلة فى تاريخ الشركة، حيث يتكون خط الإنتاج من عدة أقسام، أولها قسم تجميع هيكل السيارة، المزوَّد ولأول مرة بنظام مبرمج أوتوماتيكياً ليعمل بشكل كامل لتوفير أقصى درجات الأمان للعامل مع المحافظة على مستوى جودة وإنتاجية تنافسية، فمعدات ومثبتات لحام أجزاء السيارة متصلة من خلال شبكة اتصال إلكترونية للتحكم الكامل بها دون الحاجة لتوقف العملية الإنتاجية وهو ما يسهم فى الوصول لأقصى درجات ضبط الجودة.

وقال زياد الرفاعى، مدير التسويق بشركة المنصور للسيارات: «إن السوق بما فيها من موزعين وعملاء يتطلعون لاستلام دفعات السيارة الدبابة الجديدة، وجميعنا نتوق لتقديم تلك السيارة للسوق المصرية، لأنها ستلبى احتياجات، بل وستفوق طموحات قاعدة عريضة من العملاء». وأضاف أن الشركة عكفت مؤخراً على تدريب العمالة لضمان تقديم أفضل خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للعملاء، كما تم توفير قطع الغيار فى كافة منافذ البيع على مستوى الجمهورية لضمان تقديم تجربة فريدة للعملاء.

وأضاف الرفاعى أن طراز الدبابة الجديدة يعد الجيل السادس من سيارات شيفروليه البيك أب الذى تم بيع أكثر من 7 ملايين سيارة منه على مدار الأربعين سنة الماضية عالمياً، وتتركز نقاط تفوق هذا الطراز فى اقتصادية استهلاك الوقود وسعة مساحة التحميل إضافة إلى متانة التصميم الذى تم اختباره على مسافة 4 ملايين كيلومتر (ما يعادل 100 لفة حول الأرض) وكذلك فخامة كابينة القيادة التى تضاهى سيارات الركوب الفاخرة.