انطلاق الدورة الـ«65» لمعرض فرانكفورت للسيارات

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 10:13

انطلقت فعاليات الدورة 65 لمعرض فرانكفورت الدولى للسيارات، الثلاثاء الماضى، وتستمر حتى 22 من الشهر الحالى.

وتألقت كبرى الشركات العالمية لتقديم أحدث إنتاجاتها من طرازات جديدة ونماذج اختبارية تجسّد رؤيتها لسيارات المستقبل، حيث حرص على المشاركة أكثر من 1.091 عارضاً من 35 دولة على مستوى العالم وتجاوزت مساحة المعرض هذا العام 230 ألف متر مربع وسجل أكثر من 159 طرازاً ظهوره الأول عالمياً.

ويُعد معرض فرانكفورت الدولى للسيارات أحد أهم وأبرز معارض السيارات حول العالم، نظراً لتاريخه الطويل الذى يمتد لأكثر من قرن، قدّم خلاله المعرض عدداً لا يُحصى من السيارات الجديدة والتجريبية التى سطرت تاريخ عالم السيارات.

ومن المنتظر أن تقوم شركة «كيا» الكورية بكشف النقاب عن نموذجها الاختبارى الجديد «نيرو»، الذى سيتم عرضه بمعرض فرانكفورت للسيارات رغم الكشف عن الصور الأولى لهذا الطراز. وتقول «كيا»: إن النموذج التجريبى يمهد لطراز جديد من الفئة «B» يستعد لاقتحام السوق بمظهره الجرىء. ومن الواضح أن هذا الطراز يستهدف منافسة «نيسان جوك» المثيرة للجدل.

وتقدم «أنفينتى» السيارة التجريبية (Q30) التى تعبر عن رؤية التصميم الحديث لسيارات «أنفينتى» المدمجة التى تستهدف جيلاً جديداً من عملاء السيارات الفاخرة.

«بيجو» تقدم أيضاً مجموعة من سياراتها، فى مقدمتها السيارة «308R» الاختبارية، أيضاً تعرض «لكزس» نموذجها الاختبارى «LF-NX» الكروس أوفر، وتقدم «جاجوار» أحدث إبداعات النموذج الاختبارى «C-X17».

أما جناح «تويوتا» فإنه سيضم أروع طرازاتها الهجينة التى حققت نجاحاً كبيراً فى الأسواق العالمية و«سوزوكى» ستعرض لأول مرة اختباريتها «iv-4»، وخلال فعاليات المعرض سوف تجد الإبهار الكامل داخل أجنحة الشركات الألمانية التى تستعرض قوتها على أرضها مثل «مرسيدس» و«BMW» و«فولكس فاجن» و«أودى» و«بورش» وغيرها من الشركات التى سوف تخطف الأنظار داخل المعرض.