39 % ارتفاع صادرات كوريا من السيارات فى أغسطس

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 10:17

شهدت صادرات كوريا من السيارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك بزيادة 39% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى العاصمة سول أن الشركات الخمس الكورية لصناعة السيارات صدّرت ما مجموعه 230 ألفاً و480 سيارة بزيادة نسبتها 38٫9% عن الشهر نفسه من العام الماضى، وقد زادت الصادرات على الرغم من زيادة الغموض الذى يكتنف الاقتصاد العالمى وارتفاع إنتاجها فى الخارج بواسطة الشركات المحلية بسبب تأثير مستويات التضخم غير العادية فى الشهور السابقة، كان الإنتاج الشهرى من قبَل الشركات الخمس لصناعة السيارات قد انخفض إلى 115 ألفاً و975 سيارة فى أغسطس عام 2012 وسط إضراب لفترة طويلة من عمال الصناعة.

وذكرت تقارير إخبارية أن شركة هيونداى موتور، أكبر منتج للسيارات فى كوريا الجنوبية لم تتمكن من إنتاج حوالى 45 ألف سيارة بسبب الإضراب الجزئى.