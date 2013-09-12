53 نقطة فاصلة بين «فيتل» وأقرب منافسيه فى «الفورميولا وان»

كتب : الوطن الخميس 12-09-2013 10:19

حقق سائق «ريد بول» الألمانى سيباستيان فيتل تفوقاً جديداً بفوزه بلقب سباق الجائزة الكبرى الإيطالى، ما عزز تصدُّره بطولة العالم لـ«الفورميولا وان»، بعد منافسة مع الإسبانى فرناندو ألونسو سائق فيرارى الذى جاء فى المركز الثانى، بينما احتل الأسترالى مارك ويبر سائق ريد بول الثانى فى المركز الثالث.

ووسع سيباستيان فيتل صدارته لبطولة العالم إلى 53 نقطة عن أقرب مطارديه الإسبانى فرناندو ألونسو سائق فيرارى.

ويُعد هذا الانتصار هو السادس، فى 12 سباقاً لفيتل هذا الموسم، وقاد بطل العالم فى آخر 3 نسخ واحتفل بفوزه الـ32 على مدار مسيرته، والثالث على حلبة مونزا متفوقاً على باقى المتسابقين بعدما انطلق من المركز الأول، وكان أكثر ما يخيفه خلال السباق هو احتمال هطول الأمطار التى لم تسقط.

وأنهى ألونسو السباق فى مركز الوصيف متأخراً بفارق 4٫5 ثانية، بينما حلّ الأسترالى مارك ويبر سائق ريد بول والذى سيترك الفورميولا وان فى نهاية الموسم فى المركز الثالث فى آخر سباق يقام فى أوروبا هذا العام ليحرم البرازيلى فيليبى ماسا سائق فيرارى من الصعود لمنصة التتويج.

وقد بلغت حصيلة فيتل من النقاط حتى الآن 222 نقطة مقابل 169 لألونسو، بينما يملك البريطانى لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذى فاز بسباق إيطاليا العام الماضى وصاحب المركز التاسع اليوم 141 نقطة قبل سبع جولات على النهاية.