لافروف: لا تزال هناك فرصة للسلام فى سوريا يجب ألا يسمح العالم بتفويتها

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، إنه لا تزال توجد فرصة للسلام فى سوريا، وأن العالم يجب ألا يسمح بتفويتها.

ورحب لافروف الذى كان يتحدث إلى طلبة فى كازاخستان بقبول الحكومة السورية الاقتراح الروسى، بأن تضع دمشق أسلحتها الكيماوية تحت السيطرة الدولية.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن لافروف قوله، اليوم الخميس، "إننى واثق فى أنه توجد فرصة للسلام فى سوريا" وحذر من أن التدخل العسكرى سيزيد من زعزعة الاستقرار فى سوريا والمنطقة.

ويسافر لافروف إلى جنيف فى وقت لاحق اليوم، الخميس، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بشأن الاقتراح الروسى الذى دفع الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى أن يطلب من الكونجرس تأجيل التصويت على تفويضه بتوجيه ضربة إلى سوريا.