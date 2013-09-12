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مستطونون يهود يجرفون أراضى قرية سالم بنابلس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستطونون يهود يجرفون أراضى قرية سالم بنابلس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية مستطونون يهود يجرفون أراضى قرية سالم بنابلس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

أقدم مستوطنون يهود، صباح اليوم الخميس، على تجريف مساحات من أراضى قرية سالم شرق نابلس، وأفاد مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن جرافة تابعة للمستوطنين تقوم منذ ساعات الصباح بتجريف عشرات الدونمات- الدونم ألف متر المزروعة فى منطقة تدعى اللحف شرق قرية سالم.

وقال إن عددًا من جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الشرقية للقرية ومنعوا المواطنين ووسائل الإعلام من الاقتراب واحتجزوا اثنين من المواطنين كما حاولوا الاعتداء على مصور صحفى.

وأضاف أن الجنود يطلقون قنابل الصوت فيما يطلق المستوطنون الأعيرة النارية فى الهواء لإرهاب المواطنين ومنعهم من الاقتراب.
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