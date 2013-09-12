الخشب أو الميلامين في مطبخك؟

تسأل كثيرات عن الخامة المناسبة والأكثر عملانيةً في ديكور المطبخ؟

وفي ظلّ تنوّع الخيارات، يبدو كلّ من الخشب و"الميلامين" الأكثر استخداماً، في صناعة المطابخ.

خبيرة الديكور السيّدة "جُمانة بدّور" تطلع قارئات "سيدتي نت" على الفارق ما بين الخشب و"الميلامين" في المطبخ، لتسهّل عليك عملية الاختيار.

ـ للخشب جمالية خاصّة في المطبخ، نظراً إلى إضفائه لمسةً من الفخامة والأناقة على ديكوره، وهو غالباً ما يُستعمل في المطابخ الراقية نظراً إلى تكلفته الباهظة.

ـ يعتبر استعمال الخشب غير عمليّ، إذ يتطلّب عنايةً مستمرّةً، وهو بحاجة إلى تنظيفٍ بشكل متواصل، بواسطة مساحيق خاصّة، من أجل حمايته من الرطوبة والحشرات التي تستوطنه.

ـ يتلاءم الخشب الصلب مع المطابخ الكلاسيكيّة، حيث يدخل إليه الحفر، كالزخرفات وأشكال التصاميم المختلفة، مما يزيد الديكور جماليّة.

ـ إنّ السنديان والزّان هما من أكثر أنواع الخشب استخداماً في ديكورات المطابخ.

ـ خامة "الميلامين" عمليّة أكثر من الخشب، لسهولة تنظيفها وتكلفتها المقبولة.

ـ يُستعمل "الميلامين" في المطابخ التي تسيطر عليها البساطة، لأنّه غير قابل للحفر، ولا يمكن إدخال الزخرفات فيه.

_ يمتاز "الميلامين" بألوانه المختلفة، بحيث يضفي على المطبخ العصريّ لمسة من الحيويّة.

ـ يدخل "الميلامين" أيضاً في صناعة دواخل خزائن المطابخ الخشب، حفاظاً على أدوات الطهو من الحشرات والرطوبة.

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