استعيدي رشاقتك بعد الإنجاب بسرعة النجمات!

تعاني العديد من السيّدات من مشكلة خفض أوزانهنّ بعد الولادة، بخلاف النجمات اللواتي سرعان ما يستعدن رشاقتهنّ، بعد فترة وجيزة من إنجاب أطفالهنّ؛ وذلك حفاظاً على إطلالاتهنّ الجذّابة."سيدتي نت" يطلّع من الاختصاصيّة في التغذية العلاجيّة "نوال البركاتي" على أهمّ الوصايا الصحيّة والغذائيّة الخاصّة باستعادة الرشاقة بسرعة النجمات، بعد تكرار الولادات.

وينصح خبراء الصحة في "المعهد الأميركي للطب الرياضي"، النساء بعد الإنجاب باتباع التالي:

_ تناول الحبوب الكاملة كالأرز البني ومعكرونة الحنطة السوداء وخبز الجاداور أو الأسمر والشعير والتي ستملأ معدتك وتستغرق وقتاً أطول في الهضم، ما يؤخر الشعور بالجوع مقارنة بهضم الكربوهيدرات البسيطة كالحلوى والكيك والمعجنات.وتبين دراسة صادرة عن كلية الطب في جامعة "هارفرد" الأميركية، في هذا الإطار، أن النساء اللاتي يتضمن غذاؤهن 200 غرام من الحبوب الكاملة يومياً، تزداد أوزانهن بنسبة أقل مقارنة بمن كان معدّل استهلاكن من الحبوب الكاملة أقل.

_ تناول البروتين عالي الكفاءة والمنخفض في الدهون المشبعة والمتوافر في الأسماك والدواجن وبياض البيض، فقد توصلت دراسة "هيئة الغذاء والدواء الأميركية" إلى أن البروتين يعد من أكثر المواد الغذائية التي تحتاج وقتاً وطاقة في هضمها، ما يعزّز الشبع لفترات طويلة ويستهلك عدداً أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى.ومن جهة أخرى، يساعد البروتين على بناء نسيج العضل في الجسم الذي يرفع قدرة الجسم على احراق الدهون ويسرع من التخلص منها.

_ تعدّد الوجبات الغذائية وتنوعها على مدار اليوم، وذلك بمعدّل وجبة تضمّ 300 سعرة حرارية كل 3 إلى 4 ساعات، ما يستهلك طاقة أكبر في عملية الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي مقارنة بتناول وجبة كبيرة واحدة في اليوم.

6 وصايا لاستعادة رشاقة ما قبل الإنجاب

1 ـ تناولي ما لا يقلّ عن 3 أكواب من الزبادي قليل الدسم يوميّاً. فالزبادي يُمكن أن يغيّر قدرة الجسم على أيض الدهون، بصورة تجعله يفقد ما يُقارب 50% من الدّهون الموجودة فيه.

2 ـ استعيضي عن المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعيّة الخالية من السكّر، ما يُساعد في فقد 6 كيلوغرامات من الوزن على مدار العام.

3 ـ يتّفق الباحثون على أنّ المرأة التي تعرّضت للولادات المتكرّرة تحتفظ بقدر أكبر من الدهون في منطقة البطن والوركين، ما يحتّم عليها اتّباع نظام غذائيّ مرتفع بالبروتين، ومنخفض بالدهون والكربوهيدرات، لتفادي حدوث أيّ زيادة غير مرغوب فيها.

4 ـ واظبي على شرب بعض الأعشاب والموادّ الغذائيّة التي أثبتت فاعليّتها في إحراق الدهون والتخلّص من السّموم في الجسم، وأبرزها: الزنجيبل بالعسل والليمون، والذي يُنصح بشربه في الصباح الباكر.

5 ـ تناولي حساء الخضر السّاخن، خصوصاً حساء الملفوف.

6 ـ حافظي على نشاطك البدنيّ، ومارسي رياضات المشي أو الركض أو السباحة لشدّ الجلد المترهّل ومنع أيّ زيادة في الوزن.

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