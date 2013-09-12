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حماس: كميات الوقود المخزنة بغزة "محدودة" وتخدم قطاعات حيوية

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حماس: كميات الوقود المخزنة بغزة "محدودة" وتخدم قطاعات حيوية حماس: كميات الوقود المخزنة بغزة "محدودة" وتخدم قطاعات حيوية

أكد الناطق الرسمى باسم حكومة حماس المقالة فى قطاع غزة إيهاب الغصين أن كميات الوقود المخزنة لدى "محدودة" وتخدم قطاعات معينة مثل الصحة والكهرباء، إلى جانب البلديات المختصة بآبار المياه والصرف الصحى.

ونفى الغصين، اليوم الخميس، ما تردد حول وجود مستودعات للوقود لدى الحكومة، وقال إن الحكومة ليس لديها مستودعات للوقود، وإنما مخزون عادى قد ينتهى إذا ما استمرت أزمة الوقود فى القطاع بالتصاعد.

وذكر أن نسبة المركبات الحكومية من نسبة المركبات كافة فى قطاع غزة لا تتجاوز 2.25%، مما يعنى أنها محدودة، موضحًا أنها تشمل الشاحنات والسيارات والنقل، إلى جانب الجرافات وغيرها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية فى حكومة حماس بقطاع غزة زياد الظاظا قد صرح أمس بأن كميات الوقود الموجودة بالقطاع حاليًا غير مخزنة بمستودعات الحكومة، وإنما تقوم بتوزيعها على المستشفيات ومحطة الكهرباء ومجالات أخرى.

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مصر 365

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