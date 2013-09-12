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نشطاء سوريون: قوات النظام تطلق غاز "الكلور" السام على جوبر الدمشقى

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نشطاء سوريون: قوات النظام تطلق غاز "الكلور" السام على جوبر الدمشقى نشطاء سوريون: قوات النظام تطلق غاز "الكلور" السام على جوبر الدمشقى

أفاد نشطاء سوريون اليوم الخميس، بقيام القوات النظامية بإطلاق غاز "الكلور" السام على حى "جوبر" فى ريف دمشق.

وبثت قناة (العربية الحدث) التليفزيونية لقطات مصورة تظهر أحد المستشفيات الميدانية التى يعالج بداخلها أشخاص يعانون من آثار استخدام الغازات الكيميائية، فيما أوضح أحد الأطباء أن هذه الغازات قد تم إطلاقها للمرة الثانية على الحى.

وأكد عضو مجلس قيادة الثورة محمد السعيد فى دمشق وريفها أن قوات النظام استخدمت غاز "الكلور" فى جوبر وتم تسجيل عدد من الإصابات داخل الحى وتم التعامل معه من قبل الأطباء الميدانيين، حيث تم القصف على فصائل الجيش الحر المرابطة على الجبهة بهدف إضعافها والاستيلاء على نقاط جديدة داخل الحى الدمشقى الذى يعتبر من النقاط الحصينة للمعارضة أمام القوات النظامية.

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