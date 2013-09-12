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الأمم المتحدة تعلن نجاح عملية انتقال سكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية

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الأمم المتحدة تعلن نجاح عملية انتقال سكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية الأمم المتحدة تعلن نجاح عملية انتقال سكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية

أعلن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جيورجى بوستن، عن أن آخر مجموعة من سكان مخيم "أشرف"، بمحافظة ديالى شمال بغداد، قد انتقلت إلى مخيم "الحرية" بالعاصمة العراقية، بنجاح تام بانتظار إعادة توطينهم خارج العراق.

وقال بوستن، فى بيان إعلامى صادر عن البعثة الأممية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إنّ "العملية التى اكتملت.. قطعت شوطاً طويلاً منذ إطلاقها فى شهر فبراير 2012 بعد أن امتثلت حكومة العراق وسكان المخيم على حد سواء لبنود الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق بشأن نقل سكان مخيم أشرف إلى الموقع المؤقت فى مخيم الحرية".

وأضاف أنّ "الأحداث المأساوية التى وقعت فى الأول من سبتمبر، والتى راح ضحيتها 52 شخصا من سكان المخيم جراء هجوم إرهابى استهدفهم فيما لا يزال مصير سبعة آخرين مجهولاً ما هى إلاّ تذكير محزن بضرورة الانتهاء من المرحلة الأخيرة لعملية الانتقال دون مزيد من التأخير".

وتابع "إعادة توطين سكان المخيم خارج العراق هى الأولوية الآن وهناك حاجة ملحة لأن تتحرك البلدان الراغبة فى استضافة هؤلاء السكان فى أراضيها وأن تعلن قبولها لهم مانحة إياهم مستقبلاً آمناً خارج العراق".

ومعسكر "أشرف" هو مقر للأعضاء المنشقون عن منظمة "مجاهدى خلق" الإيرانية فى العراق الذين جاءوا العراق عام 1986، يعتبر أعضاء الحركة فى المخيم لدى قوات التحالف بأنهم أشخاص محميون حسب اتفاقيات جنيف.

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مصر 365