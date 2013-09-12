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القربى: هناك توافق على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة

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القربى: هناك توافق على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة القربى: هناك توافق على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة

أكد أبوبكر عبد الله القربى وزير الخارجية اليمنى، أن المشاركين فى الحوار الوطنى اليمنى متفقون على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم.

وقال القربى- فى تصريح صحفى على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية فى دبى- "هناك توافق فى الحوار حول موضوع الفيدرالية، وهناك أيضا شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم"، مؤكدا أن موضوع عدد الأقاليم "مازال هناك خلاف حوله"، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد فى الشكل حدود دولتى اليمن الشمالى والجنوبى السابقتين، ويرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.

وذكر القربى أن "بعض الجنوبيين"، أيضا يرفضون صيغة الإقليمين، على حد قوله.. وبحسب البرنامج الزمنى للمرحلة الانتقالية فى اليمن، يفترض أن ينتهى الحوار الوطنى فى 18 سبتمبر الجارى، ويتوصل إلى وثيقة تكون أساسا للدستور الجديد، وأكد القربى أن أى تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط.

وكان ممثلو التيار المعتدل فى الحراك الجنوبى قد عادوا إلى الحوار، الاثنين الماضى، بعد أن انسحبوا منه الشهر الماضى، وذلك بعد وعد بتلبية مطالبهم التى من أبرزها تشكيل صندوق بتمويل داخلى وخارجى لتعويض حوالى 70 ألف شخص من العسكريين والموظفين الجنوبيين المفصولين بعد حرب 1994، وذلك بحسب المصادر المقربة من الحوار.

وقال القربى "إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين: الأول لإعادة الإعمار والتعويضات فى الجنوب وفى صعدة، شمال غرب، معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر "للعدالة الانتقالية"، فى إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذى رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح.

ويفترض أن ينتهى الحوار إلى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية فى فبراير 2014.
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