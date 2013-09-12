توصل الكوريتين لاتفاق بشأن حقوق العمال فى مجمع كايسونج المشترك

صرح مصدر حكومى فى سول، اليوم الخميس، بأن الكوريتين توصلتا لاتفاق بشأن تعزيز حقوق وسلامة العمال الكوريين الجنوبيين فى المجمع الصناعى المشترك بين البلدين، وذلك فى المحادثات المقبلة بين الجانبين.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم، يتوقع أن تتناول المحادثات المقررة غدا الجمعة قضايا لم يتم التوصل لاتفاق تام بشأنها خلال المفاوضات التى جرت فى وقت سابق الأسبوع الحالى.

وأسفرت المفاوضات الماراثونية التى انتهت فى ساعة مبكرة، أمس الأربعاء، عن التوصل لاتفاق بشأن موعد بدء العمل فى مجمع كايسونج الصناعى، لتنهى بشكل فعلى جمودا استمر خمسة أشهر.

وتم إغلاق المجمع الصناعى الذى يقع فى مدينة كايسونج الحدودية فى كوريا الشمالية منذ أوائل شهر إبريل بعد أن سحبت بيونجيانج من جانب واحد عمالها كافة، مشيرة إلى وجود استفزازات من قبل كوريا الجنوبية مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية.

كما يدعو الاتفاق الأخير إلى إجراء محادثات من خلال لجنة فرعية تعقد فى غضون أسبوع لمناقشة الموضوعات التى لم يتم الاتفاق بشأنها بعد.

وقال مسئول فى وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، رفض الكشف عن هويته، إن اجتماعات اللجنة الفرعية ستتناول مسائل الاتصالات والسفر بجانب الحقوق الحاكمة للأفراد الذين يقيمون هناك لفترات طويلة، "وألمح إلى إمكانية تحقيق تقدم بشأن قضايا مهمة مما قد يؤدى للتوصل لاتفاق.

وكانت سول ذكرت أنه فى حالة اعتقال مواطن كورى جنوبى، يتعين أن يكون له مستشار قانونى، ويمكن أن تسمح هذه الخطوة لمسؤولى كوريا الجنوبية بالوجود أثناء قيام سلطات كوريا الشمالية بالتحقيق مع أى متهم.

وبالإضافة إلى حقوق العمال، يرجح أن يبحث الجانبان التفاصيل الفنية المتعلقة بالاتصالات، مثل السماح باستخدام الإنترنت فى كايسونج واستخدام ترددات لاسلكى لتسهيل التحرك عبر الحدود من وإلى المنطقة الصناعية المشتركة.