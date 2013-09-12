شركتان ليبية وفرنسية توقعان عقد تنفيذ المرحلة الثالثة لخدمة الإنترنت بليبيا

وقعت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الكاتيل لوسنت الفرنسية بطرابلس عقد تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة لتوسعة خدمة الإنترنت القائمة على تقنية (ADSL 2 ).

ووصف وزير الاتصالات والمعلوماتية أسامة سيالة، فى تصريحات له اليوم مسألة تحسين خدمات الاتصالات وتطويرها، بالواجب الوطنى الذى لا يتم إلا بتوحيد الجهود وتوافق كل الأطراف، من موظفين وشركات ومجالس إدارات.

وبين "سيالة" أن هذا المشروع يهدف إلى توفير 120،000 ألف خط فى المناطق التى لم تحظ بهذه الخدمة سابقا منها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عبد الباسط السنوسى، إن القيمة التعاقدية للمشروع بلغت 2،300،000 يورو، وأن الفترة الزمنية لإنجازه بالشكل المطلوب قد تتطلب تسعة أشهر تقريباً.

وأوضح أن الاستثمار فى تأسيس بنية تحتية سليمة قد لا تظهر نتائجه قريبا، سيما فى ظل التجاذبات والخروقات الأمنية التى تتعارض مع أهم شروط بيئة العمل الطبيعية.