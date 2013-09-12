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سحر هوليوود في مجموعة "Marchesa " لربيع وصيف 2014

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سحر هوليوود في مجموعة "Marchesa " لربيع وصيف 2014 سحر هوليوود في مجموعة "Marchesa " لربيع وصيف 2014

عرفت دار "Marchesa" بفساتينها الجميلة التي يطغى سحرها في كل مرَّة نشاهدها على السجَّادة الحمراء، وفي مجموعة ربيع وصيف 2014، قدَّمت المصممتان Georgina Chapman و Keren Craig مجموعةً متميِّزة من أزياء السَّهرات الرَّائعة التي تبقينا متشوِّقين لرؤيتها تزيِّن إطلالات النَّجمات في الموسم المقبل.
طغى سحر هوليوود على عرض الدار ليلة البارحة بأسبوع الموضة في نيويورك، حيث تزيَّنت العارضات بماكياج جميل مع شفاه بلون داكن، كما شاهدنا لمسات من الريش تزيِّن شعر العارضات بطريقة متجددة وأنيقة.
وقد لفتنا ظهور بعض اللمسات التي نتوقَّع أن تكون من اتجاهات الموضة في الموسم القادم كالخيوط المنسدلة "الهدب", والكشكشات الأنثويَّة النَّاعمة، وطبقات الأقمشة التي ظهرت على بعض القطع أثناء العرض.
شاهدي ماذا قدَّمت دار أزياء "Marchesa " لموسم ربيع وصيف 2014.

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سيدتي