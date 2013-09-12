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هذا ما قدَّم أسبوع الموضة في نيويورك للرَّجل

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هذا ما قدَّم أسبوع الموضة في نيويورك للرَّجل هذا ما قدَّم أسبوع الموضة في نيويورك للرَّجل

كثر حديثنا في الفترة الأخيرة عن أسبوع نيويورك للموضة للأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2014، وعلى الرُّغم من أنَّ هذا الحدث مخصص بالكامل للأزياء النسائيَّة، إلا أنَّ بعض المصممين قرروا أن يقدِّموا بعض الأزياء الرجاليَّة ضمن المجموعات المعروضة.
ففي مجموعة "Marc by Marc Jacobs " قدَّم المصمم مجموعةً رائعةً من الأزياء المستوحاة من تسعينات القرن الماضي شاهدنا بينها عددًا من البدل والقمصان الرجاليَّة المزيَّنة بالطَّبعات الرَّائعة, كما كانت أقمشة الميتاليك اللماعة حاضرة في هذه المجموعة مع طغيان اللونين الأبيض والأسود عليها.

أمَّا في عرض "Y-3" للمصمم Yohji Yamamoto فقد كان الستايل الشبابيّ هو سيِّد العرض، حيث شاهدنا مجموعةً رائعةً من الأزياء الرياضيَّة التي عرف بها المصمم، وقد لفتنا التدرج اللونيّ على القمصان والسترات.
جمعنا لك في الصُّور أعلاه أجمل ما قدَّمه أسبوع نيويورك للموضة من أزياء رجاليَّة لصيف 2014.

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سيدتي