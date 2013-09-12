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هل تتجرّئين على وضع أحمر شفاه أزرق كـ Rihanna!

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هل تتجرّئين على وضع أحمر شفاه أزرق كـ Rihanna! هل تتجرّئين على وضع أحمر شفاه أزرق كـ Rihanna!

الخميس 12-09-2013 13:41

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    Rihanna بأحمر شفاه أزرق!

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    أطلّت Rihanna ليلة أمس، في حفلة River Island بأحمر شفاه أزرق لافت وجريء

  • View the full image1378971917_rexfeatures_3023299k.jpg

    يُذكر أنّ هذه النجمة من محبّات الأظافر المبرومة الشكل

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    ما رأيك بهذه الإطلالة، وهل تتجرّئين على اعتمادها؟

بيروت- ميرنا عبّاس

أطلّت النجمة Rihanna، ليلة أمس، في حفلة River Island Launch Event بأحمر شفاه أزرق لافت وجريء.
واعتمدت Rihanna منذ فترة الشعر القصير الداكن اللون. ولأنّها ـ كالعادة ـ تفتعل أو تختار نقطة انطلاق لإثارة الجدل حول إطلالتها، اختارت الشفاه الزرقاء، مع مكياج "نيود" (Nude) ـ بشكل عام ـ لكامل وجهها وظلال عينيها.
أمّا بالنسبة إلى أظافرها، فهي قد اختارت اللون الأحمر بدرجة داكنة.
يُذكر أنّ هذه النجمة من محبّات الأظافر المبرومة الشكل، وهي تعتمد هذه الموضة منذ فترة طويلة.
ما رأيك بهذه الإطلالة، وهل تتجرّئين على اعتمادها؟

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