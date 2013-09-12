هل تتجرّئين على وضع أحمر شفاه أزرق كـ Rihanna!

بيروت- ميرنا عبّاس

أطلّت النجمة Rihanna، ليلة أمس، في حفلة River Island Launch Event بأحمر شفاه أزرق لافت وجريء.

واعتمدت Rihanna منذ فترة الشعر القصير الداكن اللون. ولأنّها ـ كالعادة ـ تفتعل أو تختار نقطة انطلاق لإثارة الجدل حول إطلالتها، اختارت الشفاه الزرقاء، مع مكياج "نيود" (Nude) ـ بشكل عام ـ لكامل وجهها وظلال عينيها.

أمّا بالنسبة إلى أظافرها، فهي قد اختارت اللون الأحمر بدرجة داكنة.

يُذكر أنّ هذه النجمة من محبّات الأظافر المبرومة الشكل، وهي تعتمد هذه الموضة منذ فترة طويلة.

ما رأيك بهذه الإطلالة، وهل تتجرّئين على اعتمادها؟

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