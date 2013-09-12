Julia Roberts تعود إلى السجَّادة الحمراء من جديد

اشتقنا لإطلالات النَّجمة Julia Roberts على السجَّادة الحمراء، فقد كان آخر ظهور لها في مارس من العام الماضي، ولكن يبدو أنَّها قررت العودة من جديد في مهرجان "تورينتو" السينمائيّ في كندا.

حيث ظهرت Julia Roberts متألَّقة باللون الأحمر بفستان قصير من "Dolce & Gabbana" نسَّقته مع إكسسوارات ذات لون لحميّ محايد، وقد كانت إطلالة النَّجمة مفاجأة نوعًا ما، إذ أننا لا نستطيع أن نتذكَّر آخر مرَّة شاهدناها متألِّقة بهذا اللون.

شاهدي إطلالة Julia Roberts وأخبرينا برأيكِ.