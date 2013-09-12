القبض علي المتهمين بإحراق محكمة بني مزار و مركز شرطة العدوة بالمنيا‎

نجحت سلطات الأمن بالمنيا من إلقاء القبض علي المتهمين في وقائع التعدي علي مراكز الشرطة والكنائس، حيث نجحت في إلقاء القبض علي 5 متهمين بإحراق محكمة بني مزار و إشعال النيران بها، بالإضافة الي القبض علي 5 اشخاص آخرين متهمين في اقتحام مركز العدوة والتعدي علي القوات و إشعال النار به وسرقة محتوياته، و بالاضافة الي متهمين اخرين بمركز مطاي في واقعة احراق مركز الشرطة.

بينما نجحت سلطات الامن ايضا في تنفيذ 253 حكما قضائيا خلال الاسبوع الحالي، و أيضا تم تحرير محضر لعدد 10 اشخاص تم إلقاء القبض عليهم اثناء فترة حظر التجوال، بالإضافة الي تحرير 264 محضر مخالفة مروريه وضبط 9 دراجات نارية مخالفة.