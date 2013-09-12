ضبط شبكة دعارة تديرها سيدة‎ بالأقصر

تلقي اللواء “مصطفي بكر” مدير أمن الأقصر إخطاراً بتمكن قسم مكافحة جرائم الاداب و العقيد “حسن النجار” و الرائد “مصطفى الإمام”، من ضبط عدد 3 ساقطات وهم: بدرية اشرف رجب مهني و شهرتها ”رشا”26 سنة، مقيمة نجع حمادي بقنا والسابق اتهامها في قضية تحريض علي الفسق، و سحر عبد الحكم عبد النبي احمد 41 سنة مقيمة شارع بني من شارع المدينة المنورة الاقصر وبحوزتها عدد 9 اقراص تامول 225× وكذلك عدد 1 سيجارة بانجو المخدر تزن حوالي 10 جرام تقريبا، و جيهان محمد عبد العال الديب و شهرتها “انوش” 38 سنة مقيمة نزلة بطران شارع المدرسة قسم الهرم الجيزة، ولها اقامة اخري 35 شارع السيدة زينب، والسابق اتهامها في عدد 12 قضية اخرهم القضية “اداب عامة”.

و كذلك تم ضبط راغب المتعة “ممدوح محمود علي رسلان” 21 سنة مقيم العياد-نجع حمادي قنا، مجند بقوات الامن المركزي بالاقصر بالراحة المجمعة والسابق اتهامة في القضية “تبديد” و تم حبسه 4 شهور غيابي بجلسة 2-11-2010، وذلك لممارسة الدعارة داخل مسكن “فاطمة احمد عبد اللاه” وشهرتها “ام سامي”، هاربة 49 سنة، بدون عمل، وذلك لإدارتها المسكن للأعمال المنافية للاداب الكائن بشارع مشمش من شارع التكوين دائرة القسم .

و جاري العمل علي ضبطها و تحرر عن ذلك المحضر رقم 8564 جنح قسم الاقصر لسنة 12-9-2013 وجاري العرض علي النيابة العامة.