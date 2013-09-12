وفد حزب الشعب التركى المعارض يغادر القاهرة

غادر القاهرة، اليوم، وفد حزب الشعب التركى الجمهورى المعارض برئاسة فاروق أوغلو، نائب رئيس الحزب وعثمان كورتورك النائب فى البرلمان التركى عن الحزب بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام.

وقد استقبل نبيل فهمى، وزير الخارجية، الوفد التركى، وأكد أن مصر ليس لديها مشاكل مع الشعب التركى والعلاقات بين البلدين على المدى البعيد يجب أن تكون بعيدة عن أى أيديولوجية ضيقة، وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية فيما أكد الوفد أن زيارته تهدف إلى تحسين العلاقات بين الشعبين التركى والمصرى.

فيما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الوفد التركى، وأكد له أن علاقات الشعبين أقوى من أى مسئول، وأن الأزهر يولى رعاية خاصة للطلاب الأتراك الذين يدرسون فى الأزهر الشريف وطمأن الشعب التركى أن الأزهر يولى هؤلاء الطلاب رعاية كاملة، وأكد الوفد التركى رفضه لأى إساءة لشيخ الأزهر.

كما التقى الوفد التركى العديد من رموز الأحزاب السياسية فى مصر ومن بينهم قياديان فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

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