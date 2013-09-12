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وفد من رجال الأعمال الإيطاليين يبحث إقامة استثمارات جديدة فى مصر

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وفد من رجال الأعمال الإيطاليين يبحث إقامة استثمارات جديدة فى مصر وفد من رجال الأعمال الإيطاليين يبحث إقامة استثمارات جديدة فى مصر

قال عمرو حلمى، سفير فى روما، إن وفداً إيطالياً سيقوم بزيارة مصر خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر القادم، وذلك بهدف التباحث مع رجال الأعمال المصريين حول إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية فى مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والصناعات الغذائية، فضلاً عن المشروعات السياحية، وكذلك الأنشطة الصناعية المُتعلقة ببناء السفن وإنتاج المحركات الكهربائية فائقة التطور.

جاء ذلك عقب لقاء "حلمى" مع أنطونيو بادينى، رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيطالية، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الاقتصادى تعكس إدراك مجتمع الأعمال فى إيطاليا، لأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر بنظرة مستقبلية تقوم على التعامل مع الواقع القائم على الأرض، بعيداً عن بعض المبالغات الإعلامية التى ترسم صورة غير واقعية للأوضاع التى تمر بها البلاد.

وأشار "حلمى" إلى أن الوفد الإيطالى سوف يركز فى مباحثاته على استثمارات طويلة الأجل فى مجالات السياحة، بما فى ذلك إنشاء مجمع رياضى فى شرم الشيخ على المستوى الأوليمبى، الأمر الذى من شأنه المُساهمة فى تطوير وتنويع المقاصد السياحية فى شرم الشيخ، مضيفاً أن مجالات الاستثمار الإيطالى فى مصر تتسم بالتنوع، وتركز على النشاطات الإنتاجية مثل بناء السفن المتوسطة والصغيرة، والمتوسطة متعددة الأغراض، بالاشتراك مع ترسانة السويس لبناء السفن.

وأكد السفير المصرى بروما أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الثانى لمصر على المستوى الدولى، وهى أهم شريك تجارى على مستوى الاتحاد الأوروبى، مُثمناً الدور المهم الذى يقوم به كل من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، وجمعية الصداقة فى تطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين.

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مصر 365

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