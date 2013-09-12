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نبات "الزيزفورة" حل نهائى لعلاج سرطان المعدة

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نبات "الزيزفورة" حل نهائى لعلاج سرطان المعدة نبات "الزيزفورة" حل نهائى لعلاج سرطان المعدة

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله (المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة- جامعة بنى سويف) الضوء على دراسة حديثة أشرف عليها باحثون إيرانيون، قاموا فيها بإجراء بعض التجارب على مستخلصات بعض النباتات الطبية الشائعة، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامها كعلاج لمحاربة سرطان المعدة Gastric cancer، وتضمنت النباتات التى أجرى عليها البحث كل من نباتات الصبار Aloe vera، والزنجبيل Ginger، والزعفران Saffron، والزيزفورة ziziphora.

وأوضح خير الله، أن نتائج الدراسة نشرت فى دورية " Food an Agricultural Immunology، وأشارت إلى أن مستخلص نبات "الزيزفورة" كان الأكثر فاعلية بين النباتات الطبية المختلفة فى القضاء على الخلايا السرطانية بنسبة 88%، تلاه الزعفران بنسبة 67%، ثم الزنجبيل بنسبة 47%.

وتابع خير الله، أن نبات الزيزفورة هو أحد أفراد عائلة Lamiaceae النباتية، ويزدهر هذا النبات فى التربةِ الجافة غرب آسيا (وخصوصاً فى إيران، العراق، وشرقى تركيا)، وهو يشبه النعناع فى طعمه ورائحته، إلا أنه يختلف عنه فى لونه، حيث يتميز باللون الأزرق، لذلك يسمى أحياناً بالنعناع الأزرق.

وأشار خير الله إلى أن أهمية تلك النتائج المثيرة تكمن فى أنها ستفتح الباب لتطوير طرق علاجية جديدة للسرطان المعوى، والذى يحتل المرتبة الرابعة فى قائمة أكثر أنواع السرطان انتشارا حول العالم، كما يأتى فى المرتبة الثانية من حيث أنواع السرطانات المسببة للوفاة.

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مصر 365