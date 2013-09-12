المرصد السورى: اشتباكات وقصف فى أنحاء عدة من سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة دارت صباح اليوم الخميس، بين القوات النظامية ومقاتلى الكتائب المقاتلة على طريق "المتحلق الجنوبى" من جهة مدينة "زملكا" بمحافظة ريف دمشق.

وذكر المرصد، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن تلك الاشتباكات تأتى وسط قصف من قبل القوات النظامية على مناطق فى مدينة "زملكا" فيما ترد أنباء عن خسائر بشرية فى صفوف الطرفين.

وقال المرصد: "ارتفع إلى 22 عدد المواطنين من قرية /مكسر الحصان/ بريف حمص وسط سورية الذين أكد أهالى من القرية أن جبهة النصرة قتلتهم خلال سيطرتها لعدة ساعات على القرية أمس الأول".

وأضاف أن مناطق فى بلدة "الغنطو" بمدينة حمص تعرضت صباح اليوم لقصف من قبل القوات النظامية، مما أدى لسقوط جرحى وتضرر فى بعض المنازل.

وأوضح المرصد أن مناطق فى مدينة "دير الزور" شرق سورية تعرضت صباح اليوم لقصف من قبل القوات النظامية فيما لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

وذكر المرصد أن مناطق فى قرية "معرشمشة" بمدينة إدلب شمال سورية تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس لقصف من قبل القوات النظامية مما ادى لسقوط عدد من الجرحى.