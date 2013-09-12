تجديد حبس 23 إخواني بدمياط 15 يوم بتهمة التحريض على العنف

أمر المستشار “محمد الزنفلى” المحامى العام لنيابات دمياط مساء امس بتجديد حبس 23 من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين بدمياط 15 يوم بتهمة التحريض على العنف وإثارة الشغب وقطع الطريق العام.

حيث أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على ذمة القضية رقم 4211 لسنة 2013 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة، و هم “محمد عبد الرحمن سليمان” و”حمايل محمد حسن سعد”و “صهيب أشرف الدسوقى” و”نصر الدين ابراهيم الدنجاوى” و”محمد جمال السعيد سليم” و”رضا مصطفى محمد السيد” و”عثمان حسن” و”احمد اسماعيل عبد المجيد”.

كما قررت النيابة العامة بقسم ثان دمياط بتجديد حبس 15 آخرين في القضية رقم 1977لسنة 2013إدارى قسم شرطة ثان دمياط وهم “محمود محمد حمزة” و”عبد الحميد أحمد عزت” و”محمود أحمد فؤاد العش” و”أحمد رأفت الكومى” و”اسأمه شاكر عز الدين” و”سامح عبد المحسن جمعه” و”رامى فاروق الجمل” و”علاء محمد ياسين على” و”عطيه الصديق الشربينى” و”مصطفى حامد سليمان” و”جهاد أيمن عبد السلام” و”السيد كامل ياسين الزرقاوى” و”عبده أحمد السيد يوسف” و”محمد عبد الباسط عبد الصمد” و”عبد الرحمن أحمد أمين يوسف”.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل |أحمد عوض فرح” في القضية رقم 2078 لسنه 2013 ادارى قسم شرطة ثان دمياط بضمان محل اقامته.