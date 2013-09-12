الجيش النيجيري : مقتل 10 متمردين من “بوكو حرام”

أعلن الجيش النيجيري أمس الاربعاء انه قتل الثلاثاء عشرة متمردين اسلاميين من جماعة بوكو حرام بعد ان دمر معسكرين للمتمردين بضربة جوية.

وقال الجيش في بيان إن “ارهابيي بوكو حرام فروا” بعد تدمير معسكرين في منطقة كوندوغا (ولاية بورنو) عندما اشتبكوا مع العسكريين.

وأضاف البيان الذي حمل توقيع الكولونيل صغير موسى بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية ان “عشرية ارهابيين قتلوا وصودرت اسلحة وذخائر بينها اربع بنادق هجومية من طراز آي كاي-47″.

وأوضح ان “عشر دراجات نارية تعود لعناصر من بوكو حرام قد دمرت في غارة جوية وفي المواجهات على الارض”.

وتعتبر ولاية بورنو معقلا لجماعة بوكو حرام التي تطالب بقيام دولة اسلامية في شمال نيجيريا.

وأوقعت اعمال العنف التي قامت بها بوكو حرام و التي غالبا ما تكون قوية أكثر من 3600 قتيل منذ العام 2009، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.