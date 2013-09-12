إحالة 29 إخوانياً إلى «الجنايات» بتهمة حرق قسم شرطة أبنوب

كتب : الوليد إسماعيل وحسن صالح منذ 32 دقيقة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات 29 متهماً من عناصر تنظيم الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة اقتحام واحتلال قسم شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط وإحراقه فى 14 أغسطس الماضى. وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس 9 من المتهمين احتياطياً، وضبط وإحضار 20 هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، وإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف أسيوط لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.

وقال المستشار أحمد الركيب، المتحدث الرسمى للنيابة، فى بيان: إن التحقيقات كشفت عن تجمهر عدة مئات من مؤيدى الرئيس السابق من جماعة الإخوان والموالين لهم، حاملين أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف. كما أشارت إلى توجههم إلى مركز شرطة أبنوب فى محاولة لاقتحامه واحتلاله بالقوة، وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على مركز الشرطة، وعند تصدى قوات الشرطة لهم أطلقوا عليهم وابلاً من النيران من أسلحة آلية وخرطوش، ما أدى لإصابة 3 من الضباط والأفراد بإصابات مختلفة. وأضافت التحقيقات أن أحد الضباط تمكن بعد إصابته من ضبط المتهم الذى أحدث إصابته، وأسندت النيابة للمتهمين جرائم التجمهر والبلطجة واستعراض القوة والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار ومقاومة السلطات والانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور وحيازة أسلحة نارية وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.وأمر أحمد عبدالناصر، مدير نيابة قسم بنها، بإشراف المستشار حاتم الزيات المحامى العام لنيابات شمال بنها، بسرعة ضبط وإحضار طارق الزمر وعاصم عبدالماجد و132 شخصاً آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى، فى ضوء ما كشفته تحريات الأمن الوطنى من تلقى المطلوبين تمويلات لشراء أسلحة لارتكاب جرائم عنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة بالقليوبية.

كانت تحريات الأمن الوطنى فى القضية رقم 3586 لسنة 2013 قسم بنها قد أكدت أن كلاً من: طارق الزمر وعاصم عبدالماجد تلقيا أموالاً وتمويلات لدفعها لباقى المتهمين لشراء أسلحة وتحريضهم على العنف والاعتداء على المنشآت العامة والشرطية خلال تظاهرات الإخوان فى القليوبية.