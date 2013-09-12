اتحاد الصحفيين بسيناء يدعو لوقفة تضامنية مع أبو دراع يوم محاكمته

وجه اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء الدعوة لكافة الصحفيين ومراسلى الصحف بالمحافظات، والنشطاء والحقوقيين، للمشاركة يوم الأحد المقبل أمام المحكمة العسكرية المركزية بمحافظة الإسماعيلية فى وقفة تضامنية مع الزميل الصحفى أحمد أبو دراع، بالتزامن مع موعد محاكمته بجلسة 15 سبتمبر.

جاء ذلك فى بيان للاتحاد وقدم خلاله الشكر لجميع الذين أعلنوا تضامنهم مع الزميل المحال للمحاكمة من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمستقلين خلال الفترة الماضية، منذ اليوم الأول للقبض على الزميل، وخلال الوقفة الاحتجاجية التى نفذها أعضاء الاتحاد أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة الاثنين الماضى.

جاءت الدعوة ضمن دعوات أخرى دعا إليها عدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين، كما دعت لجنة الحسينى أبو ضيف، للدفاع عن مهنة الصحافة، كل الزملاء الصحفيين إلى مشاركتها فى التضامن.

وكانت النيابة العسكرية، قد أحالت اليوم الأربعاء، الزميل أحمد أبو دراع، إلى المحكمة العسكرية المركزية، وتقرر أول جلسة للمحكمة الأحد المقبل.

يذكر أن ثلاث وقفات احتجاجية شهدتها القاهرة خلال هذه الأسبوع نظمتها قوى ثورية ونشطاء واتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء ونقابة الصحفيين الإلكترونيين.