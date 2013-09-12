زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بالسودان

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور، عن أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح بين 11% و55% وفقًا للهيكل الراتبى للعاملين وهى ليست محددة، وإنما تختلف حسب اختلاف الرواتب.

> وطمأن غندور، العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتبارًا من يناير 2013م بأثر رجعى، مؤكدًا أن الاجتماع الذى رأسه نائب الرئيس السودانى الدكتور الحاج آدم يوسف بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطنى على محمود عبد الرسول، وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالقصر الجمهورى أمس، الأربعاء، أكد ذلك، وتم الاتفاق على جدول معين للإجراءات.

> وقال غندور -فى تصريح صحفى عقب الاجتماع- إن المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية أجور العاملين، مشيرين إلى أن الاقتصاد السودانى يحتاج إلى إصلاح شامل، وأن قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلاً، وإن العاملين من ذوى الدخل المحدود وأصحاب المعاشات والأسر الفقيرة، هم الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.

> وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال السودانية، أن هناك سلعًا لا تتحمل أى زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوهًا بموافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على هذه السلع.